Mais de 100 casos de Covid e 70 turmas isoladas desde setembro

Quando faltam apenas alguns dias para a interrupção letiva do Natal, é possível concluir que a pandemia continuou a condicionar a atividade letiva durante o primeiro período, tendo-se registado, desde setembro, mais de uma centena de casos de Covid-19 nas escolas, bem como sete dezenas de turmas em isolamento profilático.

De acordo com a informação disponibilizada pela Secretaria Regional da Educação, desde setembro, e até ontem, 108 alunos e três professores ficaram infetados com o SARS-CoV-2.

Houve ainda 70 turmas que cumpriram isolamento, sendo que, em 55 turmas, todos os alunos da turma ficaram em isolamento por contacto com caso positivo, e em outras 15 turmas, apenas parte dos alunos foram sujeitos a esta medida.

Foi em São Miguel que houve mais alunos infetados e turmas em isolamento. Nestes últimos meses, foram ao todo 89 alunos com teste positivo (14 em setembro, 39 em outubro, 24 em novembro e 12 em dezembro). E, quanto às turmas em isolamento foram 45 turmas com todos os alunos obrigados a ficar em casa (11 em setembro, 17 em outubro, 12 em novembro e 5 em dezembro) , e outras 15 com parte da turma em isolamento (sete em outubro e 8 em novembro), ou seja 60 turmas.

Houve ainda casos positivos em escolas da ilha Terceira (dois alunos em setembro, outros oito em novembro, mês em que um docente também contraiu o vírus, e ainda mais quatro alunos em dezembro). Em Santa Maria, um professor também esteve infetado, no mês passado; altura em que também houve três casos positivos entre alunos na ilha Graciosa, e dois casos positivos em alunos das Velas (São Jorge).

Quanto ao isolamento de turmas, há a registar ainda, além das já referidas em São Miguel, sete na ilha Terceira, e três na Graciosa.

Segundo a Secretaria Regional da Educação, estes são os números que resultam dos dados reportados pelas escolas, nomeadamente as 40 unidades orgânicas do sistema educativo regional, 18 escolas de ensino profissional, e oito escolas de ensino particular.

O departamento do Governo Regional que tutela a Educação salienta ainda que as medidas de isolamento profilático são determinadas pelo delegado de saúde concelhio, e que as mesmas podem diferir consoante o estado de vacinação de cada turma, da evolução epidemiológica do concelho e dos comportamentos de risco sanitário envolvido (tendo em conta o uso de máscara, distanciamento social, etc.).



Note-se que, neste momento, as crianças dos 5 aos 11 anos não estão ainda vacinadas, e apenas a partir dos 10 anos é obrigatório o uso de máscara, sendo distintas as regras de isolamento para vacinados e não vacinados.



No continente, a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos contra a Covid-19 vai arrancar no fim de semana de 18 e 19 de dezembro. Mas nos Açores, o Governo Regional ainda não tomou uma decisão, e o secretário da Saúde já disse que a prioridade é a conclusão da dose de reforço.