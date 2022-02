Mais 9.360 contágios, 35 mortes atribuídas à doença e menos internamentos

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 1.788 pessoas, menos 11 do que no sábado, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 116 pessoas, menos duas, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos diminuiu hoje para 489.859, menos 14.326 do que no sábado, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 23.651 pessoas, para um total de 2.676.699 desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas deixaram de estar em vigilância 16.149 contactos, mas as autoridades de saúde ainda mantêm 505.037 pessoas nestas condições.

Desde março de 2020 foram infetadas em Portugal pelo menos 3.187.389 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 20.831 mortes associadas à covid-19.

Das mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, 12 aconteceram na região Norte, 12 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, seis na região Centro, uma no Algarve, três no Alentejo e uma na Região Autónoma da Madeira.

Por idades, cinco das pessoas com covid-19 que morreram nas últimas 24 horas tinham entre 60 e 69 anos, dez entre 70 e 79 anos e 20 tinham 80 anos ou mais.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 2.922 infeções que perfazem 1.129.770 casos e 8.656 mortes de pessoas com covid-19 desde o início da pandemia.

Na região Norte há mais 2.408 infeções, totalizando 1.212.803 contágios e 6.378 mortes associadas à covid-19 desde março de 2020, enquanto a região Centro regista 1.857 novos casos (475.170 no total e 3.692 mortes).

No Algarve foram infetadas nas últimas 24 horas 663 pessoas (total de 129.269 contágios e 675 mortes com covid-19) e no Alentejo mais 531 (total de 112.722 casos e 1.164 mortes).

Na região autónoma dos Açores foram diagnosticadas 532 infeções nas últimas 24 horas, para um total de 52.938 casos desde o início da pandemia e 83 mortes atribuídas à covid-19, enquanto na Madeira se registaram 447 novos contágios, num total de 74.717 e 183 mortes com covid-19.

Por idades, 1.128 dos contágios das últimas 24 horas verificaram-se em crianças até aos 9 anos de idade, 1.670 na faixa etária dos 10 aos 19 anos, 1.246 entre 20 e 29 anos, 1.269 entre 30 e 39 anos, 1.526 entre 40 e 49 anos, 935 entre 50 e 59 anos, 655 entre 60 e 69 anos, 505 entre 70 e 79 anos e 426 em pessoas com 80 anos ou mais.

A covid-19 provocou pelo menos 5,87 milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.