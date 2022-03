Mais 4.670 casos, 17 mortes e oito internamentos nas últimas 24 horas

Ao dia de hoje estão internadas 841 pessoas com covid-19, mais oito do que na terça-feira, das quais 116 em unidades de cuidados intensivos, categoria que não registou alterações últimas 24 horas.

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na zona Norte (1.438), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (1.401) e zona Centro (1.231).

Das 17 mortes, seis ocorreram na região Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três na Madeira, duas no Norte, uma no Alentejo e uma no Algarve.

Por idades, uma das pessoas que morreu com covid-19 tinha entre 50 e 59 anos, uma entre 60 e 69, sete entre 70 e 79 anos e oito tinham mais de 80 anos.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.034), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3.967) e entre os 60 e os 69 anos (1.683).

Há agora 55.778 casos ativos de covid-19 (mais 2.207 do que na terça-feira) e recuperaram 2.446 pessoas, o que aumenta o total nacional de pessoas recuperadas para 1.077.683.

Em relação a terça-feira, as autoridades de saúde têm mais 2.821 contactos em vigilância, totalizando 67.805.

Dos novos casos, 624 foram diagnosticados em crianças com menos de 10 anos, 481 em jovens entre os 10 e os 19 anos, 585 em pessoas entre os 20 e os 29, 700 entre os 30 e os 39 anos, 785 entre os 40 e 49 anos, 620 entre os 50 e 59 anos, 483 entre os 60 e os 69 anos, 278 entre os 70 e os 79 anos e 114 em pessoas com mais de 80 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou desde o início da crise pandémica 441.759 casos e 7.834 mortes.

Na região Norte, registaram-se 433.138 infeções e 5.647 óbitos desde o início da pandemia.

A região Centro tem agora um total acumulado de 160.805 infeções e 3.257 mortes.

O Algarve notificou mais 295 casos, acumulando 48.826 contágios e 509 óbitos, e há mais 171 novos casos no Alentejo, que soma 42.532 contágios e 1.063 mortos desde março de 2020.

A Região Autónoma da Madeira contabilizou, nas últimas 24 horas, segundo a DGS, 91 novos casos, somando 14.730 infeções e 99 mortes, e os Açores 43 novos casos, totalizando 10.129 contágios e 49 mortes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 1.151.919 pessoas – 535.201 homens e 615.918 mulheres –, indicam os dados da DGS, segundo os quais há 800 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as 18.458 pessoas que morreram com covid-19 em Portugal desde o início da pandemia, 9.670 eram homens e 8.788 mulheres.

A covid-19 provocou pelo menos 5.214.847 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,26 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o “elevado número de mutações” pode implicar uma maior infecciosidade.