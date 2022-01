Mais 3.547 casos e sete mortes em Portugal

Hoje estão internadas mais quatro pessoas, num total de 778, com menos três pessoas em unidades de cuidados intensivos, onde agora se encontram 171 doentes com covid-19.

A maior parte das novas infeções reparte-se pela zona de Lisboa e Vale do Tejo (41,1%) e pelo Norte (36,7%).

Desde o início da pandemia, já foram diagnosticadas 923.747 pessoas com o SARS-CoV-2.

As sete mortes das últimas 24 horas registaram-se nas regiões de Lisboa (três), Algarve (duas) e Norte (duas).

Segundo os dados da DGS, até agora, morreram em Portugal 17.194 pessoas vítimas de covid-19: 9.028 homens e 8.166 mulheres.

De acordo com a autoridade de saúde, Portugal tem agora 49.445 casos ativos (mais 969), tendo recuperado da infeção nas últimas 24 horas mais 2.571 pessoas, o que aumenta para 857.108 o número de recuperados desde o início da pandemia.

O número de contactos em vigilância está nos 79.625, mais 944 nas últimas 24 horas.

Com mais 1.460 contágios nas últimas 24 horas, a região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza agora 361.131 casos de infeção, seguida de perto pelo Norte, onde se registaram 1.305 novos casos, num total de 358.796, refere a DGS.

No Centro registaram-se 304 novos casos (125.867 no total), no Alentejo há mais 105 casos (32.182 no total) e no Algarve 302 novas infeções (total de 28.871).