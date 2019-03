Maioria dos alunos encontra emprego após curso profissional

60 por cento dos alunos nos Açores que obtiveram certificação profissional ou escolar no ano letivo de 2016/17 encontraram emprego.

"Luís Silveira anuncia candidatura à presidência do CDS/Açores" é o título do destaque fotográfico do Açoriano Oriental.

41 técnicos no ISSA queixam-se de discriminação.

Tribunal ouviu vítimas da claque do Boavista.

Reposição do tempo de serviço divide sindicatos dos professores.

Petição apela à classificação de 75 árvores em São Miguel.

Luís Miguel Rego entra com o pé direito.