Maior parte de Espanha estará 2ªfeira na última fase do desconfinamento

De acordo com a atualização do plano apresentado hoje em Madrid pelo executivo espanhol, acompanham Madrid e Barcelona na ‘fase dois’ a província de Lérida (comunidade da Catalunha) e as de Sória, Ávila, Salamanca e Segóvia (Castela e Leão).

Na fronteira norte de Portugal, Galiza é a única região espanhola que sai da fase três, em que já se encontra, e passa para aquilo que se chama “a nova normalidade”, ultrapassando todos os outros territórios espanhóis.

As restantes regiões espanholas que fazem fronteira com Portugal passam para a última fase de alívio das medidas (‘fase três’) contra a pandemia, menos a província de Salamanca que fica mais uma semana na ‘fase dois’.

O estado emergência em vigor desde 15 de março vai terminar à meia-noite de sábado 20 de junho próximo, daqui a uma semana, altura em que também terminam os impedimentos à circulação de pessoas dentro do território espanhol.

A partir desta segunda-feira, 15 de junho, 34 milhões de espanhóis, 75% da população, estarão na ‘fase três’ do desconfinamento, com as comunidades autónomas a recuperar plenos poderes sobre o seu território.

A ‘fase dois’ em que Madrid e Barcelona já se encontram desde segunda-feira passada implicou a possibilidade de realização de reuniões de até 15 pessoas e o fim das faixas horárias para se fazerem caminhadas ou exercícios físicos no exterior.

Durante este período também passou a ser possível ir à praia, foram abertos piscinas e ginásios com um limite de um terço da capacidade e foram retomadas as visitas aos centros para deficientes e residências para idosos.

Os centros comerciais também abriram, com a sua capacidade limitada, e os bares e restaurantes passaram a servir no seu interior, com um limite de capacidade de 40%.

Espanha regista, desde o início da pandemia, 27.136 mortes entre os quase 242 mil casos de contágio.