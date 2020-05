Madeira sem novos casos pelo 11.º dia consecutivo

De acordo com a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde da Madeira (IASAÚDE), Bruna Gouveia, a Madeira tem assim 50 doentes recuperados e 36 com infeção ativa.

A responsável indicou ainda que o número de doentes recuperados representa 58% do total dos casos positivos.

Os dois doentes recuperados hoje são do concelho do Funchal, um dos quais uma mulher que está grávida.

A Madeira apresenta até agora 1.433 casos suspeitos de covid-19, 1.266 dos quais foram excluídos por se terem revelado negativos.

Atualmente, há 85 casos que aguardam resultados laboratoriais.

De acordo com Bruna Gouveia, a Madeira tem agora 36 casos de infeção ativos, cujos doentes se encontram em estado estável e apenas um se encontra hospitalizado.

Em vigilância ativa encontram-se 246 pessoas e em vigilância passiva outras 22.

A vice-presidente do IASAÚDE revelou ainda que "foram já processadas 833 amostras em lares da região", tendo todos dado resultados negativos.

No âmbito do foco de covid-19 detetado na freguesia de Câmara de Lobos, foram já testadas 850 pessoas, todas igualmente negativas.

A região já realizou 4.787 amostras processadas para covid-19.