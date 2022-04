Madeira regista recorde diário de 1.665 casos de infeção por SARS-CoV-2

A informação epidemiológica diária divulgada pela DRS dá conta que, dos 1.665 novos casos, 61 são importados e 1.604 são de transmissão local, acrescentando que há mais 649 doentes recuperados.

Relativamente aos 7.979 casos ativos, 399 são importados e 7.475 são de transmissão local.

De acordo com a DRS, estão 65 doentes hospitalizados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, três dos quais em cuidados intensivos.

Há também 67 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

"No total, há 126 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem", acrescenta a DRS.

Estão ainda a ser acompanhados 222 contactos de casos positivos pelas autoridades de saúde da região e 30.858 viajantes com recurso à aplicação "Madeira Safe".

A Madeira regista desde o início da pandemia 28.015 confirmados de Covid-19, 19.906 recuperações e 136 óbitos associados à doença.