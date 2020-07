Madeira mantém oito casos ativos e 94 doentes recuperados

No boletim epidemiológico distribuído pelo Instituto da Administração da Saúde (IASAÚDE), pode ler-se que, “até ao fim do dia 20 de julho, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.559 notificações de casos suspeitos de covid-19, 1.457 das quais não se confirmaram”.

Os oito casos que se mantêm ativos “são importados” e foram “identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de covid-19 do Aeroporto da Madeira”, no Funchal.

Destes doentes, quatro “foram transferidos” da Unidade de Internamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para uma unidade hoteleira, “onde permanecerão em isolamento e acompanhados pelas autoridades de saúde”, estando os restantes em domicílio próprio.

“À data, 10.592 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso à aplicação 'MadeiraSafeToDiscover', e 4.566 estão em vigilância ativa”, menciona ainda o IASAÚDE.

Na operação de rastreio de viajantes efetuada à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, “há a reportar um total cumulativo de 9.923 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local" até às 18:30 horas de hoje.

Quanto ao total de testes realizado na Madeira, a autoridade regional de saúde indica que “foram processadas 35.711 amostras até ao fim do dia 20”.