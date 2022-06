Madeira está na “linha da frente” das regiões ultraperiféricas da UE, diz Governo Regional

“Não obstante a nossa condição insular e ultraperiférica, estamos na linha da frente na esmagadora maioria dos indicadores”, afirmou o governante, reforçando: “Não quer isso dizer que estamos satisfeitos, mas queremos demonstrar a eficácia das políticas que temos implementado e dar suporte ao poder reivindicativo e negocial quer no plano nacional, quer no plano comunitário.”

Rogério Gouveia falava na apresentação do “Barómetro das RUP”, um conjunto de informação estatística sobre as nove regiões ultraperiféricas, e no lançamento de uma nova aplicação móvel da Direção Regional de Estatística (DREM), no Funchal.

“Trata-se de mais uma ferramenta e mais uma publicação estatística da DREM, mais um indicador de modernização e um facilitador de comunicação”, sublinhou.

O Barómetro das RUP apresenta informação organizada em 12 temas – território, população, educação, saúde, mercado de trabalho, rendimento, contas económicas, agricultura, transportes, turismo, ciência e tecnologia e sociedade de informação – e permite comparar as nove regiões – Madeira, Açores, Canárias (no Atlântico), São Martinho, Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa (no Caribe), Reunião e Maiote (no Índico).

“Esta ferramenta, em particular, vem trazer elementos que nos colocam num plano de comparação com as restantes regiões ultraperiféricas da União Europeia e vem ajudar no processo de tomada de decisão”, disse Rogério Gouveia, salientando que permite ainda “reiterar muitos dos argumentos no plano negocial”.

De acordo com o governante, a condição de ultraperiferia traz “constrangimentos e contingências” que devem motivar um “tratamento diferenciado” face às regiões situadas na plataforma continental.

As RUP estão distribuídas por três Estados-membros – Portugal, Espanha e França –, representando 1% da população da União Europeia – cinco milhões de habitantes – e beneficiam de um estatuto especial, que permite a adoção de medidas específicas de apoio.

O Barómetro das RUP desenvolvido pela Direção Regional de Estatística tem por base informação fornecida pelas autoridades de estatísticas nacionais e regionais de Portugal, Espanha e França, e pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia – Eurostat.