Madeira admite aumento de casos de Covid-19 com a reabertura do turismo

"Estamos a iniciar uma segunda fase [de desconfinamento], mais importante ainda: o turismo vai chegar e com ele novos casos pela certa", disse o governante, em videoconferência de imprensa, no Funchal. A Madeira mantém o total de 90 casos de covid-19 há 37 dias consecutivos, já com 88 recuperados, mais três do que na quinta-feira. Os dois doentes ativos - um residente no Funchal, outro em Câmara de Lobos, na zona oeste da ilha - encontram-se confinados em unidades hoteleiras e não necessitam de cuidados hospitalares. "Queremos continuar a proteger a nossa população e agora também defender a nossa economia, porque dependemos dela para continuar a viver", afirmou Pedro Ramos, referindo-se à reabertura do setor turístico. A partir de 01 de julho, todos os passageiros desembarcados nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo terão de ser portadores de um teste negativo para covid-19 realizado até 72 horas antes do início da viagem, ou, então, terão de realizá-lo à chegada, sendo o custo assumido pelo Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, e o resultado comunicado até um máximo de 12 horas. "Mais perigosos não serão os turistas que chegarão a partir de julho, mas sim madeirenses e porto-santenses que não continuarem a cumprir [as regras de segurança]", alertou o secretário da Saúde, sublinhando que a colaboração de todos continua a ser fundamental para "conter e evitar a propagação do vírus". Pedro Ramos salientou que a região tomou "medidas atempadas" e os resultados foram "positivos", não havendo registo de óbitos por covid-19 e apenas um doente esteve nos cuidados intensivos, entretanto já recuperado. "Vamos recomeçar abrindo as portas ao turismo, porque asseguramos todas as medidas que são preconizadas pela OMS [Organização Mundial de Saúde]", declarou, realçando que o sistema de saúde regional tem "capacidade de resposta", garante "vigilância robusta" e "monitorização ativa" e tem "capacidade para testar". O Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) já processou um total de 18.342 testes ao novo coronavírus, abrangendo 16.608 utentes. Atualmente, as autoridades de saúde dos vários concelhos da região estão a acompanhar 391 pessoas em vigilância ativa e 580 em autovigilância. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 421 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 1.505 pessoas das 36.180 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.