Madalena assinala Hora do Planeta com sarau à luz de velas

O Município da Madalena associa-se, mais uma vez, à Hora do Planeta, uma iniciativa verde realizada à escala mundial, pela WWF (World Wide Fund for Nature).

A Câmara Municipal da Madalena, irá realizar um sarau cultural à luz das velas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no próximo sábado, dia 30 de março, pelas 20h30, com a atuação das alunas do Ballet do Centro de Formação Artística da autarquia da Madalena, declamação de poemas e a atuação de Renato Matos.





De acordo com nota de imprensa, a autarquia irá também desligar as luzes de todos os edifícios municipais, juntando-se às centenas de milhões de entidades e pessoas em todo o mundo nesta ação simbólica em defesa do ambiente, um momento único de contemplação do Planeta que, pelo décimo terceiro ano consecutivo, fica às escuras.





Recorde-se que este evento teve início em 2007, na Austrália, e desde então tornou-se um fenómeno global. Em 2017, atingiu mais de 9.000 cidades e vilas, em 187 países de todos os continentes, recebendo o título da “maior campanha do mundo pelo Planeta”.