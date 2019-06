Madalena assina protocolo de colaboração com a RECEVIN

A Câmara Municipal da Madalena assinou, na passada semana, um protocolo de colaboração com a Rede Europeia de Cidades do Vinho (RECEVIN).

Sendo associada da instituição, a autarquia comprometeu-se a reforçar a promoção comum, conjunta e em rede, dos vinhos locais, enquanto produto endógeno de qualidade e protagonista-chave para um desenvolvimento sustentável do território, refletindo a influência do vinho na sociedade, paisagem, economia, gastronomia e património.





Segundo explica nota da autarquia, ambas as partes pretendem ainda definir estratégias comuns de promoção económica do sector do vinho e do enoturismo, atuando como agentes facilitadores de iniciativas de cooperação entre o sector público e o privado, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a financiamentos que contribuam para a competitividade e atratividade.