Lurdes Alfinete defende um complexo desportivo municipal ao serviço dos clubes do concelho

Lurdes Alfinete, que falava à margem de uma reunião com a direção do Benfica Águia Sport, afirmou, citada em, nota, que “nos dias que correm não faz grande sentido que um complexo desportivo municipal não disponha de um ginásio de apoio ou sequer de um centro de formação desportiva”.





“O estádio da Ribeira Grande foi projetado e tem cumprido as suas funções há cerca de um século, mas os tempos modernos e o desporto moderno impõem melhores condições e esta é uma área em que a câmara municipal pode fazer muito mais”, considerou Lurdes Alfinete.





Outra área de intervenção que Lurdes Alfinete quer garantir, caso seja eleita, é a “renovação gradual do piso e de apetrechamentos dos pavilhões polidesportivos do concelho”.





Para a candidata do PS, o desporto é uma “ferramenta fundamental, pois forma melhores cidadãos. Quem joga em equipa, aprende a trabalhar em equipa e é mais capaz de lidar com as vitórias e com as derrotas da vida. Para além de todos os benefícios de uma prática desportiva, a formação que qualquer desporto oferece vai muito para além disso. É uma formação de vida”.