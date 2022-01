Lurdes Alfinete defende que taxistas são fundamentais para a mobilidade no concelho da Ribeira Grande

De acordo com nota, Lurdes Alfinete, que falava à saída de uma reunião com a Associação de Táxis de Ponta Delgada, que representa também a maior parte dos profissionais deste setor na Ribeira Grande, realçou que é preciso apoiar a Associação de Táxis através de protocolo, mas “devemos apoiar cada taxista da Ribeira Grande através do aumento dos lugares de estacionamento onde possam servir a população, principalmente à frente dos hotéis e de outros serviços, e da sua mais clara sinalização”.





“Os taxistas são fundamentais para a nossa mobilidade e para a nossa economia, seja levando as pessoas às compras, aos serviços de saúde ou à farmácia, por exemplo, e merecem, por isso, o apoio da câmara”, frisou a candidata do PS.





Lurdes Alfinete afirmou também que “é possível rever a forma como é emitida a renovação das licenças dos taxistas” que na Ribeira Grande tem de ser feita de cinco em cinco anos, enquanto que em outro concelhos “esta renovação apenas é feita quando o taxista muda de viatura”.





Ainda de acordo com a candidata, a pandemia veio demonstrar que nos dias de hoje os taxista “não têm necessariamente de se restringir ao transporte de passageiros. Podem também prestar um valioso auxílio, através de medidas específicas da câmara, no transporte de idosos desde as suas casas até aos centros de saúde ou hospital ou na entrega de refeições, por exemplo”.