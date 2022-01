Lurdes Alfinete defende plataforma eletrónica de licenciamento de projetos na Ribeira Grande

De acordo com nota, Lurdes Alfinete, que falava à saída de uma reunião com a Cooperativa 'Nossa Vila Nossa Casa', destacou o “modelo em que opera esta cooperativa, criada com o intuito de facilitar a construção e aquisição de habitação a condições mais vantajosas para cerca de 160 famílias, num modelo que pode ser pensado como forma de atrair e fixar jovens em toda a Ribeira Grande”.





Por outro lado, lamentou que “por inércia do atual executivo municipal, este processo de resposta a estas famílias, assim como os processos de outros cidadãos, estejam praticamente parados, há quase dois anos”, disse citada na mesma nota.





“A ideia é facilitar e não dificultar a vida às pessoas. É por isso que acredito e defendo a criação de uma efetiva plataforma eletrónica de licenciamentos que agilize processos, que permita a cada um aceder, online, ao seu processo, saber como está, onde está, que parecer aguarda”





A candidata do PS, sublinhou, ainda, a “necessidade urgente de rever o Plano Diretor Municipal e os Planos de Urbanização, instrumentos legais fundamentais na gestão inteligente do território municipal, que tem por objetivo definir a estratégia de desenvolvimento territorial do município, as suas características, as suas salvaguardas; no fundo, a sua ‘cara’ no futuro”.