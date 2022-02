Lurdes Alfinete defende benefícios para voluntários

A candidata do PS à Câmara Municipal da Ribeira Grande, Lurdes Alfinete, defendeu que “todos aqueles que dão de si à comunidade, fazendo voluntariado numa Filarmónica, num grupo de Teatro ou de Folclore, num Clube Desportivo, no Escutismo, numa associação ou IPSS de reconhecido interesse público possam ter algumas benesses e retribuições a nível camarário”.

Lurdes Alfinete falava após reunir com a direção da Filarmónica Santíssimo Salvador do Mundo da Ribeirinha.

A candidata do PS justifica a medida com “o número de horas que estes voluntários oferecem à comunidade, prejudicando muitas vezes o seu tempo pessoal e familiar”.

“É da maior justiça que um voluntário numa destas instituições, até com base no Estatuto do Voluntário, possa usufruir de medidas que reconheçam o seu trabalho, que o valorizem e, naturalmente, que incentivem o voluntariado. Sem voluntários nos corpos dirigentes e sociais, estamos a condenar, de outra forma, a vida das nossas valiosas instituições”, apontou Lurdes Alfinete.

Para a candidata, esta proposta assume-se como “um pequeno incentivo, um contributo que a Câmara Municipal da Ribeira Grande pode dar para premiar aqueles que tanto ajudam os outros e que passará por descontos no acesso a equipamentos municipais, na promoção de ações de formação e no reforço dos apoios para efeitos de seguro destes Cidadãos no exercício deste contributo comunitário”.

Concretamente em relação às Filarmónicas, Lurdes Alfinete considerou que estas devem ser apoiadas de “forma justa, equilibrada e equitativa”, uma vez que são “verdadeiras escolas musicais e contribuem significativamente, a par de outras instituições, para o crescimento saudável dos nossos jovens”.

A candidata do PS entende, igualmente, que as filarmónicas “podem e devem ser chamadas a compor a agenda cultural do concelho”.

A esse respeito, Lurdes Alfinete lembrou a sua proposta para a “criação de um ‘ninho criativo’, que sirva de espaço para grupos culturais e musicais, formais ou informais, para que possam ensaiar e crescer”.