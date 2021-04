Lukyanuk inicia nos Açores a defesa do título europeu

Campeão da Europa de ralis em 2018 e 2020, o piloto russo anunciou, nas redes sociais, não apenas a sua presença, como também o seu entusiasmo pelas lutas que se adivinham no decorrer dos oito ralis do campeonato, a começar já nos dias 7 e 8 de maio no Azores Rallye.



“Este deverá ser um ano bastante emocionante. Acredito que vai haver uma competição muito feroz este ano, a avaliar pelos rumores da eventual presença de pilotos muitos fortes que se estão a preparar para participar no ERC”, considerou o vencedor da prova do Grupo Desportivo Comercial em 2018.



“Da nossa parte, espero estar bastante competitivo e poder divertir-me imenso” nos oito eventos calendarizados para 2021.



Ao mesmo tempo que confirmou a sua participação no segundo campeonato de ralis mais importante do mundo organizado pela Federação Internacional do Automóvel em parceria com o Eurosport Events, Alexey Lukyanuk deu ainda conta que, tal como sucedeu nos últimos dois anos, vai continuar ligado à estrutura da Citroën Racing.



“O ano passado alcançamos resultados muito sólidos e fizemos história ao conquistar o título no ERC. Por isso mesmo, continuamos juntos”, revelou também o piloto moscovita de 40 anos.



Nas estradas da ilha de São Miguel, na edição 55 do Azores Rallye (7 e 8 de maio), o campeão de ralis da Rússia (2014) e da Estónia (2014) vai estar ao volante do Citroën C3 Rally2, um carro preparado e assistido pela Saintéloc Junior Team on Pirelli , contando do lado direito no carro francês o seu navegador de longa data (desde 2009), o compatriota Aleksey Arnautov.