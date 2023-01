Luísa Simão assumirá Junta de Freguesia da Candelária

Em declarações ao Açoriano Oriental, a número 2 da lista de independentes Sempre Candelária, que venceu as eleições autárquicas de 2021, será o nome proposto para suceder ao malogrado presidente, na assembleia de freguesia que “será marcada o mais rápido possível”.

Luísa Simão, 47 anos, é natural da Candelária, casada e com um filho, faz parte do executivo de freguesia há 9 anos, tendo entrado a convite de João Alberto Pereira, “quem conhecia desde criança” e com quem tinha partilhado o palco do teatro. “Vai fazer-nos muita falta, referiu ainda.



Funcionária na Segurança Social, Luísa Simão exerce atualmente as funções de secretária da Junta de Freguesia.



Laura Viveiros permanecerá como tesoureira, pelo que será necessário a nomeação de mais um elemento para o executivo, nome que também será conhecido na assembleia de freguesia.