Luís Pimentel marca presença no Rali da Graciosa

Ao volante do Porsche 997 GT3, Luís Pimentel vai marcar presença no 12.º Rali da Graciosa, prova extra-campeonato do Campeonato dos Açores de Ralis e prova inaugural do Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores, que se realiza nos dias 10 e 11 de junho.





'Licas' Pimentel, como é conhecido no meio automobilístico, pretende realizar um programa total de seis provas.





Citado em nota de imprensa, o piloto destaca que “estar presentes na ilha Graciosa para disputar um rali que, apesar de ser prova extra-campeonato, concentra muito público e muitos pilotos em seu torno, é sempre um privilégio que qualquer piloto açoriano pretende usufruir, e esse é o nosso caso”.





'Licas' diz ainda que “aliar a esse grande evento e espetáculo, à possibilidade de guiar o Porsche naquelas fantásticas estradas em pisos de asfalto proporcionarão sensações e momentos como aqueles que estamos habituados, quer à nossa equipa quer ao público, elevando a organização da prova”.





Recorde-se que Luís Pimentel sagrou-se campeão regional absoluto no período de 1993 a 1995, e depois novamente em 1998.