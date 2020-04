De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no período em causa, o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa cedeu 1,5%, em comparação com 2018, para 60,1 milhões de euros.

Já o investimento (capex) fixou-se em 58 milhões de euros, “incluindo 15 milhões de euros em remodelações e 38 milhões de euros na concretização do plano de expansão de novos restaurantes”.