Loja do Santa Clara abre no dia 8

Situado no espaço onde durante décadas funcionou as Galerias Lima 5, a primeira loja oficial dos açorianos “surge com o propósito de promover um serviço personalizado aos sócios, simpatizantes e visitantes, num espaço amplo, moderno e representativo do passado, presente e futuro do clube”, refere uma nota do clube.

No novo espaço os sócios e adeptos do Santa Clara vão encontrar produtos de merchandising do clube, transferindo-se para a loja oficial o serviço de secretariado, onde se inclui a inscrição de novos sócios, a regularização de quotas e a venda de bilhetes.