Livro “Homens sem Coração” apresentado na terça-feira no Museu do Pico

O Museu do Pico (MP) promove no dia 19 de abril, terça-feira, pelas 21h00, no Auditório do Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, a apresentação do livro “Homens sem Coração”, de Guilherme Piló.