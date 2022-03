O brasileiro de 23 anos falou do assunto num vídeo publicado nas redes sociais, relembrando a gravidade do sucedido: “Estou aqui para esclarecer o que aconteceu comigo no jogo contra o Braga. Recebi mensagens de apoio, mas algumas pessoas acharam que me estava a querer promover com a situação. Disseram que não me tinha queixado na hora. Não é por não ter queixado na hora que não houve um ato, houve um ato de racismo e isso é sério e grave. Não podemos fechar os olhos para este tipo de situações”.

Numa conversa promovida pela claque bracarense, Lincoln falou com um apoiantes dos Guerreiros do Minho, que pediu desculpas pelo ato.

“Dar os parabéns à claque do Braga, que encontrou os responsáveis. Um deles conversou comigo e pediu desculpa. Eu aceitei e deixei uma mensagem: aprendam com os erros e não voltem a fazer isso a outras pessoas. Não merecemos isso, merecemos respeito. É preciso respeitar e ser respeitado. Espero que os outros elementos também se arrependam. Não o façam por mim, façam-no pelo vosso bem, pelo vosso coração. Dou os parabéns a este adepto pela iniciativa e pela hombridade. Reconheceu que errou. Pedido de desculpas aceite”, afirmou.

O lamentável incidente aconteceu ao minuto 90+2, quando Lincoln saiu de campo, substituído por João Afonso. Um adepto do Sporting de Braga denunciou o caso nas redes sociais, tendo depois o médio brasileiro agradecido as demonstrações de apoio. OSanta Clara emitiu um comunicado a apoiar o jogador e a condenar os atos racistas. Já o clube minhoto disse ter sido surpreendido pelas acusações de racismo e que não receberam qualquer queixa na hora por parte do clube açoriano.