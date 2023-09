Líder do PSD/Açores defende tarifa única para viagens de estudantes deslocados

Segundo uma nota de imprensa do partido, o líder regional do PSD defendeu a criação desta tarifa única na sessão de encerramento da 10ª edição da Universidade de Verão da JSD/Açores e do PSD/Açores (UV2023), que decorreu nas ilhas das Flores e Corvo.José Manuel Bolieiro, que lidera também o executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM, destacou “o bom exemplo da Tarifa Açores", criada pelo executivo regional, "em que o apoio público é dado ao cidadão-passageiro e não ao operador, mas garantindo que esse terá sempre a remuneração do seu serviço, integrando as obrigações de serviço público”.A Tarifa Açores entrou em vigor a 01 de junho de 2021 e fixa em 60 euros o preço máximo das viagens dentro do arquipélago para os residentes açorianos.Na sua intervenção no encerramento da Universidade de Verão da JSD e PSD/Açores, José Manuel Bolieiro desafiou o Governo da República “a aprender com o Governo Regional quando criou a Tarifa Açores”.Citado na nota de imprensa, o líder da JSD/Açores, Luís Raposo, destacou que o Governo Regional aumentou o valor das bolsas para "aliviar as famílias no pagamento das propinas”, defendendo a alteração ao regulamento do Subsídio Social de Mobilidade para estudantes deslocados dos Açores.Luís Raposo defendeu a necessidade do Governo da República criar “mais residências universitárias" que “possam garantir 3.5% das suas vagas a estudantes deslocados insulares, em consonância com o contingente de acesso ao Ensino Superior, e que haja um aumento em 30% do benefício fiscal em sede de IRS para aqueles que fiquem de fora dessa margem e paguem a renda”.“Nos Açores, os tempos não são de populismos ou confusões, mesmo se há um Partido Socialista que insiste permanentemente na crítica fácil, inconsequente e que tem como único propósito a desinformação", apontou.Intervindo na qualidade de reitor da UV2023, Duarte Freitas, líder do partido aquando da primeira edição do evento, realçou que aquela é “a maior escola de formação política e cívica dos Açores”, que agora “cobriu todas as ilhas do arquipélago".A 10ª edição da Universidade de Verão da JSD/Açores e do PSD/Açores decorreu, entre quinta-feira e sábado nas Flores e no Corvo, tendo como tema central “A próxima década nos Açores” e juntou 30 jovens do arquipélago.