Açores/Eleições

Líder do CDS-PP diz que partido corresponderá à “vontade de mudança”

O líder do CDS-PP afirmou no domingo que os órgãos regionais do partido saberão “ler a vontade de mudança” que os eleitores açorianos expressaram nas urnas, mas sem clarificar se poderá contribuir para uma maioria do PS.