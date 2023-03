Lei da Eutanásia foi aprovada na Assembleia da República

A lei da Eutanásia foi aprovada, esta sexta-feira, na Assembleia da República, com o votos a favor do PS, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN, Livre e sete deputados do PSD. A restante bancada social-democrata, o Chega e o PCP votaram contra. Um deputado do PSD absteve-se.