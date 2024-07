“Laudalino da Ponte Pacheco, o fotógrafo que estava lá” inaugura a 12 de julho

De acordo com nota de imprensa, a mostra reúne fotografias de Laudalino da Ponte Pacheco (1921-1997),retratando a vida na Maia, Porto Formoso e Lomba da Maia, bem como outros registos da ilha de São Miguel e do Canadá, captadas nos anos 60 e 70.







A exposição conta com a curadoria de Blanca Martín Calero e Maria Emanuel Albergaria; design gráfico e expositivo de José Albergaria, Júlia Garcia; com a colaboração de Ana Pacheco e restante família de Laudalino da Ponte Pacheco.