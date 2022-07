Lançamento do “Roteiro do Jardim dos Frades” sexta-feira

As autoras, ambas professoras da Universidade dos Açores, farão a apresentação do roteiro abordando o jardim dos Frades nas suas duas dimensões históricas e botânicas, indica nota de imprensa.



A obra agora disponibilizada ao público poderá ser descarregada para os telemóveis dos visitantes, que assim terão oportunidade de conhecer com profundidade todos aqueles aspetos deste importante jardim público, que sendo uma criação humana é também uma obra da natureza.



Este evento será seguido da inauguração da exposição de longa duração, intitulada “Memória do Território".