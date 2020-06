Lançamento do “Guia Prático da Fauna Terrestre dos Açores”

O livro foi editado pelo Instituto Açoriano de Cultura, com apoio da Direção Regional do Ambiente, tem a coordenação científica de Paulo Borges e Rosalina Gabriel, professores da Universidade dos Açores, e conta com a colaboração de um vasto conjunto de investigadores. É uma edição bilingue, em português e inglês, que contempla mais de duas centenas de espécies de animais vertebrados e invertebrados, pensada para o público em geral, seja da região, sejam todos que nos visitam e que se interessam pela natureza.





Amplamente ilustrado, com fotografias de grande qualidade e padrões de rigor científico, este guia é uma excelente maneira de ficar a conhecer as principais espécies da fauna açoriana, permitindo uma fácil e rápida identificação das espécies endémicas, quer das mais fáceis de observar, quer das mais raras, com identificação das ilhas onde podem ser avistadas, bem como um conjunto de aspetos de natureza científica que permitem ficar a conhecer cada animal da Região.