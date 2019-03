Lagoa vai ter Oficinas Digitais

Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Lagoa, realizada em parceria com o Expolab e com a colaboração de diversas entidades lagoenses.





Cristina Calisto, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, refere em nota de imprensa que, “este projeto vem na sequência do desenvolvimento tecnológico que se quer incutir na Lagoa e que tem sido uma aposta”.





Neste contexto, o “Lagoa Smart City: Oficinas Digitais” pretende dinamizar os Espaços TIC da Lagoa, bem como promover a formação de adultos com especial enfoque nos trabalhadores ao abrigo dos programas de emprego, de forma a reforçar as suas competências digitais e fomentar a reorientação profissional para as tecnologias da informação e comunicação.





Por outro lado, explica a mesma nota, através do mesmo, serão desenvolvidas ações de promoção da literacia e a inclusão digitais, vocacionadas para o público sénior, promovendo a aprendizagem ao longo a vida e proporcionar aos mais jovens o contacto, desde cedo, com as tecnologias e aplicações digitais de forma a estimular a especialização nestas áreas.





A autarca salienta ainda que, este é um projeto que não “descura a vertente social e vem, aliás, ao seu encontro”, estando previstas ações de formação para o desenvolvimento de competências digitais em grupos populacionais mais desfavorecidos.





Diversos públicos da Lagoa serão, assim, contemplados, nomeadamente a população residente nos bairros; idosos dos centros de dia; alunos de todas as escolas, bem como crianças do CATL - O Borbas.





Refira-se ainda que, no âmbito deste projeto, estão previstas diversas atividades que irão ser realizadas ao longo dos próximos três anos, entre 2019 a 2021, nomeadamente, Oficinas digitais nas diversas freguesias; TIC no meu Bairro; TIC em família; TIC no CATL; Formação básica em recursos digitais; TIC nas Escolas; TIC para seniores; coderdojo e TIC no Expolab.