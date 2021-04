Lagoa promove "Semana da Saúde"

Segundo explica nota, devido à pandemia, a maioria das temáticas irão decorrer online, nomeadamente nas redes sociais da edilidade e têm o intuito de promover a literacia em saúde da comunidade lagoense.





Desta forma, esta segunda-feira foi dedicada à alimentação saudável, com uma ação de sensibilização, para a consciencialização da leitura de rótulos alimentares, a qual foi ministrada pela nutricionista Ana Raquel Marinho, da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel - USISM.





Amanhã, dia de abril, a temática a abordar será a prática da atividade física, com a organização de uma sessão de atividade física ao ar livre, destinada aos colaboradores do CATL “O Borbas”.





A Saúde Mental será o tema de quarta-feira, dia 7 de abril, que contará com o testemunho de dois profissionais do CDIJA e de um familiar de uma pessoa com perturbação do espectro do Autismo.





No dia 8 de abril, será realizada uma ação de sensibilização sobre a prevenção dos tumores malignos, numa ação realizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro.





O suporte básico de vida será o tema para a sexta-feira, dia 9 de abril, com uma ação de sensibilização sobre as principais técnicas de suporte básico de vida, que será ministrada aos colaboradores do CATL “O Borbas” por um profissional dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada.





No sábado, o dia é dedicado à saúde oral, altura em que decorrerá uma ação de sensibilização, realizada por um profissional de medicina dentária da USISM, que visa consciencializar a comunidade para uma correta higienização oral e prevenção das doenças orais.





A nota diz ainda que a autarquia da Lagoa, está a distribuir escovas de dentes e dentífricos às crianças que frequentam o CATL “O Borbas”.