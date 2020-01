Lagoa na vice-presidente da Rede Autarquias Participativas

De acordo com nota, no novo mandato, fazem ainda parte, na qualidade de vogal, os municípios de Lourinhã, Odemira, Mealhada, Lagoa-Algarve e União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão.





Criada a 3 de dezembro de 2014, a Rede de Autarquias Participativas é uma estrutura colaborativa que congrega os atores públicos comprometidos com o desenvolvimento de mecanismos de democracia participativa.





A primeira reunião do órgão, que decorreu esta semana, juntou os representantes dos onze municípios que, após as apresentações iniciais, definiram em conjunto as linhas de ação para o mandato que agora se inicia. O seu principal objetivo é desenvolver um trabalho de promoção de trabalho em rede, como forma de partilha e consequente aprendizagem de estratégias de democracia participativa.





De acordo com a vereadora da Câmara Municipal da Lagoa, Albertina Oliveira, a “pertença do município na presidência da Rede de Autarquias Participativas é motivo de orgulho e vem na sequência do bom trabalho realizado no concelho, ao longo dos últimos quatro anos”, referiu citada em nota.





Recorde-se que a Câmara Municipal da Lagoa, em parceria com a Rede de Autarquias Participativas, organizou em janeiro de 2019, a 5ª edição do Fórum Regional da Rede de Autarquias Participativas, no Cineteatro Lagoense Francisco D´Amaral Almeida. Este encontro permitiu a partilha de experiências entre as autarquias.

Atualmente, a maior visibilidade da aplicação deste princípio é o Orçamento Participativo Jovem de Lagoa que, desde 2016, é responsável pela concretização dos projetos Casa da Água Trail Point, Jogos Sem Barreiras e as Atividades Náuticas gratuitas para a comunidade nas zonas balneares do concelho.





Este ano, a 4ª edição do OPJ de Lagoa encontra-se em fase de votação, com 18 projetos a sufrágio por parte da comunidade. A novidade desta edição do OPJ é a incidência ativa junto das escolas básicas de todo o concelho, dando continuidade ao crescente envolvimento de toda a comunidade em torno desta iniciativa.