Lagoa e Associação de Imigrantes dos Açores com acordo para apoiar refugiados

Em comunicado, o município revela que o acordo foi assinado pela presidente da Câmara, Cristina Calisto, e pela presidente da AIPA, Maria Cristina Borges.

O acordo prevê a realização de um concerto solidário de Cuca Roseta, que tem como “principal intuito apoiar os refugiados ucranianos”, que se vai realizar a 23 de abril, às 21h00, no convento de Santo António.

A iniciativa vai estar ainda integrada nas comemorações dos “500 anos da elevação da Lagoa a vila e a sede de concelho” e dos 10 anos da elevação a cidade.

“As pessoas que assistirem ao concerto são convidadas a darem um donativo e as verbas angariadas reverterão para a AIPA, para que, no âmbito da sua ação, possam contar com mais esta ajuda para fazer face ao apoio que será prestado às famílias ucranianas que chegarem aos Açores”, lê-se na nota de imprensa.

No âmbito do acordo, a AIPA “compromete-se a sensibilizar e a colaborar” com o “poder regional e local” e com a “sociedade civil” na “integração dos cidadãos ucranianos” e a “coordenar, gerir e fornecer o apoio às famílias refugiadas” no concelho.