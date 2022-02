Lagoa com nova campanha para dinamizar comércio e restauração

Segundo o comunicado, a campanha desenvolvida em parceria com a Câmara Municipal da Lagoa e a Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego irá decorrer em duas fases: “a fase 1 (Acumular), entre os dias 7 de agosto e 30 de setembro, e a fase 2 (Poupar), entre os dias 1 de novembro e 15 de dezembro, sendo que, em ambos os casos, esta ação promocional pode terminar mais cedo se a verba a ela afeta for esgotada”.

Assim, segundo o NELAG, na primeira fase, cada estabelecimento irá atribuir um vale de desconto de até 25% do valor da fatura, IVA incluído, nas compras de produtos e serviços, até ao limite de seis euros (restauração) e 10 euros (comércio e serviços) por pessoa, que só poderá ser usado pelo cliente na segunda fase e no mesmo estabelecimento.

Na fase ‘Poupar’, que decorre de 1 de novembro a 15 de dezembro, os estabelecimentos fazem um desconto direto nas compras de produtos e serviços de até 25% do valor da fatura, até ao limite de seis euros na restauração e 10 euros no comércio, sendo também aplicado o valor do vale acumulado na primeira fase, até ao limite de 12 euros na restauração e de 20 euros no comércio por pessoa.

De acordo com o NELAG, a soma dos dois descontos não poderá ser superior a 50% do valor da fatura a liquidar.

Os empresários da Lagoa afirmam que esta campanha irá permitir “poupanças até 50%”, contando com um investimento de 50 mil euros que o NELAG espera que se transforme num “retorno mínimo para os empresários aderentes de 200 mil euros”.

A promoção é destinada “exclusivamente a pessoas singulares ou coletivas com domicílio fiscal nos Açores”, estando já inscritos na iniciativa sete restaurantes e trinta estabelecimentos comerciais e de serviços do concelho. A lista poderá ser consultada na página de Facebook do NELAG.