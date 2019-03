Lagoa acolhe projeto 'Medicina Mais Perto'

A Câmara Municipal de Lagoa,em conjunto com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML), realiza na tarde desta quinta-feira, dia 7 de março, a partir das 17 horas, na Praça Nossa Senhora da Graça, rastreios cardiovasculares e visuais no âmbito de um programa intitulado 'Medicina Mais Perto', desenvolvido pelo Departamento de Saúde Pública e Sexual da AEFML.

Desta forma, na Praça Nossa Senhora da Graça, irá estar uma tenda montada, entre as 17 horas e as 19 horas, para efetuar os respetivos rastreios, explica nota da autarquia.





O projeto 'Medicina Mais Perto' tem como objetivo a promoção da saúde e prevenção da doença e é dinamizado por alunos do Mestrado Integrado em Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.





No decurso do mesmo, serão desenvolvidas ações de formação e atividades de rastreio cardiovascular, com o intuito de sensibilizar a população-alvo para as Doenças Cardiovasculares e Cerebrovasculares, Obesidade, Álcool, Tabaco e Drogas, Saúde Mental, Infeções Sexualmente Transmissíveis, Direitos Humanos e Suporte Básico de Vida.





A Câmara Municipal de Lagoa associa-se a esta iniciativa, na medida em que promove hábitos de vida saudáveis e a diminuição de comportamentos de risco e, por isso, com um impacto positivo na sociedade portuguesa.