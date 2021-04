Laboratório da Universidade de Coimbra testa participantes nos Europeus de judo

O protocolo de colaboração, assinado entre a UC e a Federação Portuguesa de Judo (FPJ), prevê a testagem de “todos os atletas, treinadores, dirigentes, árbitros e demais participantes” nos Campeonatos da Europa, refere, em comunicado, a instituição universitária.

“Do controlo e monitorização de treinos à realização de análises clínicas, a UC tem colaborado com o desporto de alta competição com o mesmo crescente empenho com que tem promovido o desporto universitário na sua plenitude. Este Campeonato da Europa de judo é mais uma oportunidade para fazê-lo e para colocar ao serviço da sociedade o nosso Laboratório de Análises Clínicas”, afirma, citado na nota, Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra.

Já o presidente da FPJ, Jorge Fernandes, frisou, também citado no comunicado, que o protocolo hoje assinado “é o reconhecimento de todo o trabalho de grande qualidade que tem sido desenvolvido pela Universidade de Coimbra e de todo o apoio que tem dado à federação ao longo dos meses de pandemia” de covid-19.

Segundo Jorge Fernandes, os técnicos do Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra “estiveram sempre presentes” nos estágios desenvolvidos com os atletas de alta competição de judo e estarão agora em Lisboa, durante os Europeus da modalidade.