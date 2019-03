“La Fille mal gardée” no palco do Teatro Micaelense

O bailado conta com os 60 alunos do Estúdio de Dança de Ana Cymbron com idades dos 4 aos 16 anos

Os alunos do Estúdio de Dança de Ana Cymbron, sobem ao palco do Teatro Micaelense, amanhã, pelas 17 horas, para apresentarem uma interpretação do bailado “La Fille mal gardée”.

Segundo nota de imprensa, a história tem como principal personagem a alegre e irreverente Lise, que deseja casar com o seu apaixonado Colas, um camponês da quinta onde vive. No entanto, Simone, a mãe de Lise, pretende um noivo rico para a filha e tenta a todo o custo impedir o namoro. Todo o ambiente campestre com animais, flores e camponesas dão cor e movimento a esta história de amor.

O bailado “La Fille mal gardée” teve a sua estreia no final do séc. XVIII, em França, com coreografia de Jean Dauberval e música de Hérold-Lanchebery, explica a mesma nota, que acrescenta que “é considerado como um dos primeiros bailados narrativos em que os personagens representam pessoas e animais comuns, abolindo os seres etéreos e fantasiosos do “ballet daction”, que se dançava até então”.