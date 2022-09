Kickboxing Challenge regressa a 8 de outubro

Tal como em 2019, o evento vai voltar a ter lugar no pavilhão Multiúsos da Associação Agrícola de São Miguel, localizado em Santana, e está marcado para o dia 8 de outubro.



O Ribeira Grande Kickboxing Challenge vai voltar a contar com 10 combates que vão ter início pelas 20h00 e que vão opor atletas do clube organizador, mas também representantes de outros dois clubes açorianos e de seis do continente.



Uma nota de imprensa da organização especifica que vão ser disputados dois títulos nacionais profissionais, um em Low Kick (Classe A de -60kg) e outro em K1 (Neo pro -67kg). Um dos combates, adianta a organização, é neo profissional e os restantes sete são amadores.

Os títulos nacionais vão ser disputados pelos açorianos Renato Costa (Classe A), naquele que será o último combate da sua carreira, e por André Silva.



O Arrifes Kickboxing Clube (AKC) vai estar representado por Afonso Alves, Letícia Figueira, Marco Andrade, Gonçalo Ferreira, Alexandre Carreiro, Ricardo Lopes, Gonçalo Silva e Renato Costa.

Da Academia Desportiva dos Açores (ADA), vão estar Frederico Ferreira e Marcelo Simões, e do Biscoitos Kickboxing Clube, Flávio Andrade.

Do continente, vão competir André Silva e Nuno Furtado (Dina Team), João Pires, David Dinis, Marcelo Santos (Nexym), Bruno Costa (Chapas Team), Afonso Marques (Warriors Family), Paola Camara (Real Sport) e Paulo Mineiro (Liga Fight Team).