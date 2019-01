Keizer aponta à vitória em Tondela sem pensar no clássico com FC Porto

O treinador do Sporting disse este domingo que só vai pensar no clássico com o FC Porto depois de vencer o Tondela, no encontro da 16.ª jornada da I Liga de futebol, e mostrou-se tranquilo relativamente ao calendário apertado.

“Nós não queremos perder pontos. Este jogo é que é importante e só depois vamos falar do jogo seguinte. Primeiro, está o de amanhã (segunda-feira). No campeonato, não há jogos fáceis, sabemos disso e temos de jogar bem”, analisou Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

Os vários jogos que os ‘leões’ têm de disputar no mês de janeiro não preocupam assim tanto o treinador holandês, que, ainda assim, admitiu ser difícil gerir fisicamente os jogadores, mas lembrou que tem vários para apostar.

“É difícil gerir, mas dá para gerir. Por vezes, temos de dar descanso aos jogadores e não temos muitos problemas agora. Eles gostam de jogar e temos vários para lançar. Precisamos de continuar a ganhar”, explicou.

O treinador do Sporting voltou a ser questionado sobre a eventualidade de ganhar títulos este ano, contudo a resposta foi direcionada para vencer o número máximo de jogos até ao final da temporada.

“O grande objetivo é vencer jogos, o máximo que conseguirmos. Em abril, vamos ver o que podemos fazer. Agora, temos de progredir, trabalhar bem com a equipa e ganharmos”, declarou.

O argentino Acuña e o sérvio Gudelj estão em risco de falhar o jogo com o FC Porto, caso vejam o amarelo em Tondela, uma situação que Keizer desvalorizou, esclarecendo que só falou com os jogadores “sobre este jogo”.

Para a equipa orientada por Pepa, as palavras não foram muitas, afirmando apenas que espera um adversário a “pressionar de forma alta e a jogar no contra-ataque”.

Para a partida de segunda-feira, o técnico ‘leonino’ revelou que os reforços de inverno Francisco Geraldes e Luiz Phellype podem ser opção, ao contrário do Bas Dost, que ficará de fora dos convocados por precaução, depois de ter sofrido um traumatismo craniano, no passado desafio do campeonato, diante do Belenenses. O holandês regressa aos treinos na terça-feira.

Na segunda-feira, o Sporting, segundo classificado, com 34 pontos, visita o Tondela, 14.º, com 15, no Estádio João Cardoso, pelas 19:00, num encontro da 16.ª jornada do campeonato.