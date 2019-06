Junta de Freguesia de São Pedro celebra acordo com vista ao projeto “São Pedro - Lar Feliz”

A Junta de Freguesia de São Pedro, em Vila Franca do Campo, celebrou um acordo de colaboração com a Secretaria Regional da Solidariedade Social, através da Direção Regional da Habitação com o objetivo de financiamento do projeto denominado de “São Pedro - Lar Feliz” , no valor de 70 mil euros.

Este projeto visa responder às necessidades habitacionais mais prementes que se verificam na freguesia, abrangendo famílias comprovadamente carenciadas e que apresentam limitadas capacidades para requerer e gerir apoios.





De acordo com nota de imprensa, as intervenções, que decorrerão neste verão, irão abranger quatro habitações pertencentes a pessoas singulares em situação de precariedade económica, consistindo na realização de obras de conservação, reparação e beneficiação das habitações, incluindo redes de abastecimento de águas, eletricidade e esgotos, assim como a melhoria das suas condições de segurança e conforto.





Saliente-se que o apoio financeiro será concretizado em seis fases e abrangerá quatro habitações de famílias enquadradas nos seguintes critérios: idosos; pessoas com mobilidade reduzida; famílias numerosas; pessoas com condicionantes graves de saúde; pessoas com mobilidade reduzida; e jovens casais à procura de habitação permanente.





Todas estas famílias devidamente identificadas apresentam carências financeiras comprovadas.





De acordo com o presidente da Junta desta Freguesia, Flávio Pacheco, é intenção “deste executivo continuar a ajudar a população com este projeto “São Pedro – Lar Feliz” identificando novas famílias que se enquadrem nos critérios do projeto”.