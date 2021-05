Jaime Vieira defende criação de um centro de vacinação e equipa de acompanhamento

A junta de freguesia refere em nota que esta equipa, em “concertação com o Governo Regional e Câmara Municipal da Ribeira Grande, deveria trabalhar junto da população para incentivar à inoculação e promover a necessidade de todos os que se enquadram nos parâmetros do Plano Regional de Vacinação, serem vacinados. Esta equipa teria que ser constituída por técnicos que conhecem a realidade e com médicos e enfermeiros, onde já existe uma relação de confiança com a população para que a mensagem passe de melhor forma”.





Jaime Vieira, presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, entende que, em conjunto com o executivo e com a autarquia, deveria “haver um trabalho mais incisivo junto de quem recusa a toma da vacina, no sentido de perceber o porquê de não quererem a inoculação e informar sobre a importância da vacinação”.





Para reforçar este trabalho de promoção e divulgação da vacinação contra a Covid-19, Jaime Vieira acredita ser possível “criar um centro de vacinação em Rabo de Peixe, que poderia ser por exemplo no posto de saúde de Rabo de Peixe em colaboração com a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, por forma a agilizar a vacinação na vila e permitir que o Plano Regional de Vacinação seja cumprido”, lê-se na nota.





A Junta de Freguesia de Rabo de Peixe “acredita que o contacto próximo com a população é uma forma de transmitir confiança em todo o processo e desmistificar algumas dúvidas que a população possa ter em relação às vacinas”.





Estas seriam algumas medidas que poderiam ajudar a uma maior eficácia na vacinação em Rabo de Peixe. “Isto sem descurar as equipas multidisciplinares, que devem continuar no terreno, assim como a possibilidade de se realizarem testes rápidos aos contactos próximos, para agilizar todo o processo de despiste de casos positivos”.