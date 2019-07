Junta de Freguesia da Maia promove noite de pão quente e chá ao luar

Com início às 19h30 no largo da Junta de Freguesia, a XVIII edição desta iniciativa começa com o cortejo etnográfico que irá percorrer as principais artérias da freguesia, celebrando-se as tradições e vivências açorianas, como o folclore, o cozer do pão e da colheita do chá e do milho, marcando presença a comunidade com as suas instituições, charangas e outros grupos musicais.





Pão quente da padaria local, manteiga, chá Gorreana e outras iguarias junto ao Miradouro do Frade farão as delícias de todos os visitantes, num ambiente que a junta de freguesia espera que seja festivo, e onde não faltará animação musical e até um espetáculo de pirotecnia, a finalizar a noite.

A Junta de Freguesia da Maia aconselha, em nota de imprensa, todos os visitantes a consultarem o mapa publicado nas redes sociais da autarquia por forma a que as viaturas sejam estacionadas nas ruas Alameda do Mar/ Espírito Santo (novos aldeamentos onde a Casa do Povo da Maia tem sede), ramal de São Pedro e estacionamentos junto ao Campo de Futebol Professor Aurélio Botelho, contribuindo assim para a melhor operacionalização desta iniciativa.