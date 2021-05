Junta de Freguesia contra encerramento de balcão do Santander na Vila

"Trata-se provavelmente de um dos balcões mais movimentados da ilha, e talvez dos Açores, e esta tomada de posição da instituição bancária apanhou de surpresa toda a Vila que se mostra descontente com a decisão", afirma Jaime Vieira, presidente da junta, citado em nota..





O presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, diz, ainda, que “é preocupante” o encerramento do balcão no centro da Vila e irá tentar promover "conversações com a instituição bancária para que reconsidere o fecho da agência" que, no seu entender, "irá trazer grandes transtornos à população".





Jaime Vieira alerta que a população de Rabo de Peixe, principalmente a mais idosa, terá dificuldades em deslocar-se ao balcão Santander mais próximo – na Ribeira Grande – o que poderá resultar na perda de clientes para o banco.