Juiz leva comandante regional da PSP a julgamento

O Desporto marca também o jornal deste domingo, com o jogo a vitória do FC Porto sobre o Santa Clara. Destaque também para os vencedores da 55.ª edição da São Silvestre de Ponta Delgada.

A fraca integração laboral das pessoas com deficiência é outro dos temas desta edição, onde também se faz eco da crítica de Fernando Dacosta ao incumprimento da vontade de Natália Correia quanto ao seu legado.

Edição deste domingo do Açoriano Oriental faz manchete com a decisão de levar a julgamento caso de abuso de poder que envolve o comandante regional da PSP.

