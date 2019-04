Jovens do Pico em Lisboa pela primeira vez

No âmbito do projeto “Uma Viagem, Um Sonho”, dezasseis jovens da ilha do Pico, viajaram pela primeira vez, para Lisboa.

Com idades entre os 12 e os 16 anos, os jovens terão oportunidade, até dia 15 de abril de visitar vários pontos emblemáticos da capital portuguesa, tais como o Jardim Zoológico, o Oceanário, a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos, que fazem parte do roteiro da viagem, organizada pela Câmara Municipal de São Roque do Pico e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do concelho.





Segundo refere Paula Ferreira, vice-presidente da autarquia em comunicado o objetivo dessa viaja passa por “promover novas experiências educativas, recreativas e culturais”.





Por seu turno, o presidente da Câmara de São Roque do Pico, Mark Silveira sublinha o “grande alcance do projeto para o nosso concelho”.





“Uma Viagem, Um Sonho” conta com a colaboração da Força Aérea Portuguesa para o transporte aéreo. A lista dos jovens selecionados foi elaborada pela autarquia com o parecer das Juntas de Freguesia e da escola do município.