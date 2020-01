Jornadas Bíblicas na Ouvidoria das Capelas sobre as Cartas de São João

De acordo com nota, num primeiro momento, compreender-se-á a posição das três cartas joânicas no todo do Novo Testamento e do inteiro Cânon Bíblico, assim como o contexto histórico-religioso em que foram compostas. Serão apresentadas as problemáticas do docetismo e do gnosticismo, que deram origem às grandes discussões teológicas dos primórdios do cristianismo.





Num segundo momento, as cartas serão abordadas como um tratado sobre o amor, não enquanto sentimento, mas como um “pragma”, palavra que atua, 'Espírito que Se faz carne, Deus que Se faz humano'. O amor será focado como entidade pessoal com um conhecimento, não teórico, perfeito, angélico, imaculado, mas inventivo, arriscado, imperfeito, interativo com os outros, no sentido de os promover no bem.





A nota diz ainda que será necessário trazer Bíblia e material de escrita. A participação, que é gratuita, não carece de inscrição.