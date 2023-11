Jornada negativa para as três equipas açorianas

Longe vão os tempos em que o fator casa parecia decisivo para as formações que jogavam perante o seu público.



Pelo menos em Rabo de Peixe, o público esteve ausente (o jogo foi à porta fechada, cumprindo assim o castigo pelo excedente de espectadores verificados em um jogo na temporada de 2021/2022) e a ausência deste 12.º jogador fez mossa na equipa dos pescadores.



O Rabo de Peixe, que já não vence há três jornadas para o campeonato (dois empates e uma derrota), deixou fugir dois pontos na receção ao Benfica Castelo Branco e caiu ao sétimo lugar com 10 pontos, sendo que a formação de Hélio Oliveira tem um jogo a mais que alguns dos seus adversários.



Quem também atingiu o final de uma partida sem conseguir desfazer o nulo foi o Lusitânia, que também em casa cedeu um empate na receção ao Gouveia.



A equipa de Ricardo Pessoa até teve público nas bancadas, mas a (nova) casa lusitanista em São Mateus da Calheta não trouxe qualquer benefício pontual. Ainda assim, a equipa segue em quarto, com 12 pontos, mas com menos um jogo que muitos dos adversários.



Finalmente, o Fontinhas perdeu em casa na receção ao Peniche (0-1).



Foi a quarta derrota do conjunto de João Cortesão na prova, a segunda no Campo Municipal Dr. Durval Monteiro esta época, atirando a equipa para o 12.º posto com sete pontos.