Jorge Rita reeleito presidente da Associação Agrícola

Jorge Rita foi reeleito presidente da Associação Agrícola de São Miguel, com o voto de 400 associados. Apesar de existir apenas uma única lista, liderada por Jorge Rita, registou-se uma elevada participação dos associados na eleições, demonstrando a confiança no trabalho desenvolvido pela Associação Agrícola.



“Este resultado é o reconhecimento do trabalho realizado ao longo dos últimos anos, sem demagogias ou promessas eleitorais. A lavoura tem dado uma mostra de grande união. Esta foi uma eleição muito específica, devido à pandemia, com horários reduzidos. Nesta altura também existe muito trabalho de campo, mas apesar destes constragimentos os agricultores quiseram demonstrar a sua união”, assinalou Jorge Rita.



O presidente da Associação Agrícola de São Miguel considera que este resultado representa uma enorme responsabilidade para continuar a trabalhar na defesa dos agricultores.



“Já tivemos outros problemas no passado, com o final das quotas leiteiras e multas aos produtores. Vivemos a pandemia das vacas loucas. Agora, vivemos um momento único no mundo com a pandemia sanitária. Precisamos de estar muito bem preparados para salvaguardar o melhor e maior setor económico dos Açores”, salienta Jorge Rita.

O dirigente alerta que a produção vai ter de continuar a trabalhar para apresentar produtos de excelência, mas será preciso unir esforços com a indústria, distribuição e Governo Regional para se melhorar a comercialização.



Relativamente aos apoios europeus, Jorge Rita, alerta que o setor agrícola deve merecer uma discriminação positiva.



“O setor agrícola nos Açores precisa de ser analisado de um prisma diferente, porque a agricultura tem um peso diferente na economia da Região, em comparação com a dimensão a nível nacional ou europeu”.