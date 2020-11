Jogos do Santa Clara voltam a ser à porta fechada

Entre as medidas anunciadas na resolução do conselho de governo do passado sábado, lê-se que o executivo açoriano decidiu determinar a “suspensão da abertura ao público em eventos e competições desportivas”.

Esta segunda-feira, fonte oficial da secretaria regional da Saúde confirmou à agência Lusa que a medida inclui os jogos profissionais de futebol realizados na região, referindo-se às partidas do Santa Clara.

A 29 de setembro, foi anunciado que o jogo Santa Clara – Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, iria ter uma assistência de 1.000 pessoas, sendo o primeiro jogo profissional da época a ter público no estádio devido às restrições da covid-19.

Na altura, a permissão de público no Estádio de São Miguel surgiu após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitiam a presença de público em eventos desportivos, até 10% da lotação do espaço.